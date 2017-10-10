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    Политика

    В Крыму высказались по поводу идеи президента Чехии о компенсации

    (обновлено: )25111
    Глава госкомитета крымского правительства Заур Смирно заявил, что желание крымчан жить в России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.
    Заур Смирнов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и не может ставиться под сомнения, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Утром деньги, вечером стулья. Как президент Чехии решал вопрос Крыма

    Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

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    "Вопрос Крыма окончательно закрыт. Такова позиция президента России. Для крымчан и россиян именно эта позиция является единственно приемлемой и несомненной. Все остальные мнения субъективны", — сказал РИА Новости Смирнов.

    По его словам, желание крымчан жить в России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.

    "Это свершившийся, закономерный исторический процесс с которым обязаны считаться все уважающие себя страны мира", — подчеркнул Смирнов.

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    Ранее Украина жестко раскритиковала заявление чешского лидера, заявив, что не торгует своими территориями

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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