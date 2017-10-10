"Захвати себе немного Польши". Игра, тренирующая самосознание

РИА Новости Украина

Украинский национальный институт памяти продвигает настольную игру, в которой часть территории Польши определяется как "этническая украинская земля". Портал "Прикарпатская область" опубликовал графику с изображением "этнической украинской земли". Она простирается далеко за пределы Пшемысла. "Этно-украинские" — это Хелм, Санок, Седлце и др. города Польши.

Сама игра, как сообщает портал, заключается в перемещении пешек вдоль предполагаемой "этнической" границы Украины. Выигрывает тот, кто быстрее всех заканчивает игру своей пешкой. Сейчас игра тестируется, когда поступит в продажу, пока неизвестно.

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Украинский институт национальной памяти считает, что игра "направлена на поощрение национального самосознания среди населения" и "внушает гордость молодому поколению за историю своей родины".

Ситуацию с игрой для Sputnik Polska прокомментировал Чеслав Партач (Czesław Partacz), профессор истории.

Портал "Новости Прикарпатья" сообщают, что Украинский Институт национальной памяти тестирует настольную игру "Сто лет борьбы. Украина: национальная революция 1917-1921 гг.". В игре этнически украинскими городами оказались польские Пшемысль, Хелм, Санок, Седльце и Жегестув. Суть игры состоит в передвижении фишек вдоль предполагаемой "этнической" границы Украины. Победителем станет тот, кто быстрее всех завершит игру своей фишкой. Зачем появилась такая "игра"?

— Это желание украинских националистов прибрать к рукам польские территории. Они считают, что там, где проживают хотя бы 5-6 украинцев, там украинская земля. В этом году я буду писать книгу, где докажу, что это абсолютно неверно. Поляки тоже могут сказать, что в Днепропетровске живет 368 поляков и что это польская земля. Это националистическое безумие сродни неизлечимому тяжелому психическому заболеванию. Они не могут использовать и управлять тем, что у них есть. В основном они только уничтожают, и все им мало. Во Львове есть некий господин Новоженец, который издает бредовые книги, в которых Краков — древний украинский город и т. д. А польский король Ян Собеский, который одержал победу над турками под Веной, конечно же, украинский король… Все это смешно. Но это та работа, которую они выполняют, чтобы разжигать национальную ненависть и стремиться к захвату территорий соседней страны. А это очень опасно.

Украинский институт национальной памяти пропагандирует эту игру как способную "пробудить национальную идентичность среди людей и повысить чувство гордости за свою страну среди молодого поколения". Поддерживает эту игру и глава ИПН Украины Владимир Вятрович. Польский тезка этого зловещего института до сих пор молчал. Почему?

— В Польше очень сильное украинское лобби, даже в IPN. Почему-то каждая из правящих сейчас или раньше партий в Польше подвергается их влиянию. Это позор и стыд.

Вятровичу принадлежат слова, что "участники СС "Галичина" не являются преступниками, они — жертвы войны". Как вы это прокомментируете?

— Это были настоящие эсесовцы. Сколько польских деревень они сожгли! На эту тему скоро в Польше выйдет книга г-на Кемпчиньского.