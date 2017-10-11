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    Политика

    Порошенко раскритиковал президента Чехии за "торговлю" Крымом

    (обновлено: )14914
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ответ на предложение президента Чехии Милоша Земана по компенсации за Крым заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

    "Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле". Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ", — заявил Порошенко, выступая в Ассамблеи в среду.

    Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

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