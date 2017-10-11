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    Чешский премьер раскритиковал заявление президента Земана об Украине

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    Богуслав Соботка подчеркнул, что выступление Милоша Земана в Совете Европы по поводу Крыма резко противоречит внешней политике Чехии, и президент не имел на это мандата от чешского правительства.
    Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что выступление президента республики Милоша Земана во вторник в ПАСЕ противоречит внешней политике Чехии, а санкции ЕС против РФ зависят от выполнения минских договоренностей.

    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Утром деньги, вечером стулья. Как президент Чехии решал вопрос Крыма

    Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

    "Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить", — написал Соботка на своей странице в социальной сети Twitter.

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    Ранее Украина жестко раскритиковала предложение чешского лидера, заявив, что не торгует своими территориями

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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