Побережью США угрожает новый шторм

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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Тропический шторм "Нэйт", жертвами которого в Центральной Америке уже стали более 20 человек, может усилиться до уровня урагана и обрушиться на побережье США в субботу вечером, сообщает Национальный центр ураганов США.

"Нэйт" усиливается над северо-западной частью карибского моря… Предупреждение об урагане и шторме выпущено для северного побережья (Мексиканского) залива", — говорится в сообщении центра.

Согласно расчетам специалистов, "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды около 19.00 по местному времени (02.00 воскресенья по Киеву).

Ранее в этих штатах уже был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост Соединенных Штатов в четвертом квартале 2017 года.