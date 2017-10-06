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    В мире

    Побережью США угрожает новый шторм

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    Как сообщает Национальный центр ураганов США, "Нэйт" усиливается над северо-западной частью карибского моря, предупреждение об урагане и шторме выпущено для северного побережья Мексиканского залива.
    Ураган в США снес поезд с эстакады
    twitter.com/nolanews

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Тропический шторм "Нэйт", жертвами которого в Центральной Америке уже стали более 20 человек, может усилиться до уровня урагана и обрушиться на побережье США в субботу вечером, сообщает Национальный центр ураганов США.

    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана. Видео
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    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана

    "Нэйт" усиливается над северо-западной частью карибского моря… Предупреждение об урагане и шторме выпущено для северного побережья (Мексиканского) залива", — говорится в сообщении центра.

    Согласно расчетам специалистов, "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды около 19.00 по местному времени (02.00 воскресенья по Киеву).

    Ранее в этих штатах уже был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост Соединенных Штатов в четвертом квартале 2017 года.

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