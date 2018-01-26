В Чехии стартовал второй тур президентских выборов

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. В Чехии в пятницу начался второй тур президентских выборов, голосование традиционно проходит в течение двух дней – в пятницу с 14.00 (15.00 по Киеву) до 22.00 (23.00 по Киеву), в субботу — с 08.00 (09.00 по Киеву) до 14.00 (15.00 по Киеву), его итоги национальное статуправление планирует подвести к 18.00 (19.00) субботы.

"Полные результаты первого тура выборов (12-13 января) стали известны к 20.00 (21.00 по Киеву). На сей раз кандидатов уже не девять, а только двое, и подсчеты для участковых комиссий упростятся. Поэтому мы предполагаем, что все основные подсчеты по выборам будут завершены примерно к 18.00 (19.00 субботы) ", — говорится в сообщении пресс-службы статуправления.

Во втором туре восемь с половиной миллионов избирателей будут выбирать между двумя кандидатами, показавшими лучшие результаты в первом туре – действующим главой республики Милошем Земаном (38,56% в первом туре) и экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем (26,6%).

По данным социологов, избирательную базу Земана составляют, в основном, люди старшего возраста, жители сельской местности и маленьких городков, малообразованные и консервативные. Сам Земан против этих данных не возражает, подчеркивая, что выражает интересы "нижних 10 миллионов" (население Чехии — 10,59 миллиона человек), противопоставляя их, как он выражается, "пражскому кафе", то есть "интеллектуалам".

Именно интеллектуальная элита страны, согласно опросам, поддерживает Драгоша. В число его сторонников входят люди высокообразованные, занимающие ведущие позиции в бизнесе и других областях жизни, молодежь и жители крупных городов. По мнению этих людей, Земан являет собой политика прошлого, ставящего под сомнение евроатлантическую направленность республики, расколовшего своей политикой общество.

За Земана в первом туре, по предварительным данным СМИ, проголосовали около 1,87 миллиона человек, Драгошу отдали свои голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях страны.