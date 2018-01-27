Новые холодильники для самолета Трампа обойдутся почти в $24 млн

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новые холодильники для самолета президента США Дональда Трампа обойдутся почти в 24 миллиона долларов, свидетельствует база данных о госзакупках Пентагона.

Компания Boeing получила в декабре 2017 года контракт на 23,7 миллиона долларов на разработку, производство, установку и испытания холодильников моделей VC-25A G12/G13.

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При этом требования для холодильников на "борту номер один" особые, отмечает портал Defense One. Пять больших холодильников могут включать более 25 отделений, а всего на самолете должно храниться не менее 3 тысяч обедов, которые могут обеспечить питанием всех на борту на протяжении недель. Это делается на случай непредвиденных ситуаций, таких, как война.

Работающие ныне холодильники были установлены в 1990 году, когда президентский Boeing 747 поступил в эксплуатацию.

Представитель ВВС Энн Стефанек заявила порталу, что надежность старых холодильников снизилась, "особенно в жарких и влажных условиях".

Ранее сообщалось, что в швейцарском Давосе автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа попал в дорожно-транспортное происшествие, сбив полицейского.