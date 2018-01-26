Постпред США при ООН отвергла слухи о любовной связи с Трампом

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала слухи о якобы ее любовной связи с американским президентом Дональдом Трампом, которые появились после публикации скандальной книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа, абсолютно лживыми, об этом она сообщила журналу Politico.

"Это совершенная неправда", — сказала она. И добавила: "Но это связано с тем, что нам нужно всегда помнить, что каждый раз, я заметила это по моей жизни, что если ваша сильная сторона — разум, всегда найдётся небольшое количество людей, которые попытаются поставить это под сомнение, принизить вас с помощью лжи", — сказала постпред.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента.

Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.