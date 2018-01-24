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    В аэропорту Еревана задержан украинец, разыскиваемый Германией

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    Гражданина Украины 1978 года рождения, который был объявлен в международный розыск правоохранительным органами ФРГ с 23 декабря 2016 года, задержали во вторник.
    Немецкая полиция
    Hildenbrand/MSC

    КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина. Гражданин Украины, разыскиваемый более года немецкими правоохранительными органами, был задержан вечером во вторник в ереванском аэропорту "Звартноц", сообщили в среду в пресс-службе полиции Армении.

    "Сотрудники главного управления уголовного розыска и линейного отделения полиции аэропорта "Звартноц" вечером 23 января обнаружили и подвергли приводу гражданина Украины 1978 года рождения, который был объявлен в международный розыск правоохранительным органами ФРГ с 23 декабря 2016 года", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте полиции.

    По данным ведомства, разыскиваемый Андрей М. обвиняется в Германии в мошенничестве против государства.

    Напомним, в Германии пьяный украинец на фуре протаранил патрульное авто.

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