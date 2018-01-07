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    Общество

    Год будет плохим. Каждый пятый украинец ожидает трудностей в 2018 - опрос

    (обновлено: )35310
    Как сообщается, 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим. 37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным – в чем-то трудным, а в чем-то удачным.
    Тарас Шевченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Каждый пятый житель Украины ожидает, что 2018 будет для страны трудным и плохим. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
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    Выяснилось, что 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.

    В то же время, 37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным – в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

    Исследование проводила компания Research & Branding Group с 4 по 14 декабря 2017 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

    Ошибка выборки составляет 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

    Согласно ранее проведенным социологическим исследованиям, почти 40% украинцев хотят немедленной отставки Порошенко с должности президента. При этом, согласно результатам соцопросов, он является одним из лидеров будущей президентской гонки — его поддерживают 5% избирателей.

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