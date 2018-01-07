Год будет плохим. Каждый пятый украинец ожидает трудностей в 2018 - опрос

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Каждый пятый житель Украины ожидает, что 2018 будет для страны трудным и плохим. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Выяснилось, что 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.

В то же время, 37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным – в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Исследование проводила компания Research & Branding Group с 4 по 14 декабря 2017 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составляет 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Согласно ранее проведенным социологическим исследованиям, почти 40% украинцев хотят немедленной отставки Порошенко с должности президента. При этом, согласно результатам соцопросов, он является одним из лидеров будущей президентской гонки — его поддерживают 5% избирателей.