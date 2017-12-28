В Германии пьяный украинец на фуре протаранил патрульное авто, есть жертвы

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия вблизи границы с Нидерландами вечером в среду, 27 декабря, грузовик протаранил полицейский автомобиль; в результате наезда погибла женщина-полицейская, еще двое ее коллег были тяжело травмированы, передает украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"40-тонный грузовик, петлял на автомагистрали, привлек к себе внимание еще на территории Нидерландов. Один из водителей предупредил полицию, поэтому в Германии патрульный автомобиль ожидал грузовик на автобане A61 вблизи города Фирзен. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Однако грузовик понесло и он на полной скорости врезался в патрульный автомобиль, протянув его 200 метров", — говорится в сообщении.

Bild / Sascha Rixkens В Германии пьяный украинец на фуре протаранил патрульное авто

В результате наезда 23-летняя женщина-полицейская, которая находилась на заднем сиденье автомобиля, погибла на месте. Ее двое коллег получили тяжелые ранения.

Водитель грузовика, который оказался украинцем, остался невредимым. Его задержали и допросили. По сообщению полиции, содержание алкоголя в крови водителя составило более двух промилле.

Ранее сообщалось, что автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут из-за двух сборщиков из Польши, находившихся на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что приведет к убыткам, которые могут достичь миллиона евро.