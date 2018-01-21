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    В мире

    Число жертв атаки на отель в Кабуле, где погиб украинец, растет

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    По информации афганских СМИ, в результате атаки боевиков, которая длилась около 18 часов, на отель Intercontinental в Кабуле, не менее 18 погибших.
    На месте атаки в Кабуле
    Скриншот видео

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Не менее 18 человек погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Ранее сообщалось о 12 погибших.

    Телеканал Tolo news сообщил о том, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.

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