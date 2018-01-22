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    Смертельная атака в Кабуле. Стало известно, сколько выжило украинцев

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (14)

    (обновлено: )61803
    Все спасенные находятся в безопасном месте на одной из баз "союзников" Украины в Кабуле. Тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников.
    Авиадиспетчер Тарас Куринный, спасенный в Кабуле
    Фото из соцсетей

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Из отеля "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле были спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта. Об этом ТСН сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк.

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    По его словам, все они сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз "союзников" Украины в Кабуле.

    Консул, который направляется в столицу Афганистана, будет устанавливать количество погибших и пострадавших граждан Украины.

    При этом тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников, но дата еще неизвестна.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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