Смертельная атака в Кабуле. Стало известно, сколько выжило украинцев

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Из отеля "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле были спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта. Об этом ТСН сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк.

По его словам, все они сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз "союзников" Украины в Кабуле.

Консул, который направляется в столицу Афганистана, будет устанавливать количество погибших и пострадавших граждан Украины.

При этом тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников, но дата еще неизвестна.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".