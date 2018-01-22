"Ночь кошмара!" В сети показали погибших в Кабуле украинцев

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Соцсети скорбят по погибшим в Кабуле при нападении террористов на отель с сотрудниками украинской авиакомпании. Появились их фотографии.

Так, киевлянка Татьяна Иванютина показала двух погибших бортпроводниц — Екатерину Пасенчук и Ирину Медичеву.

Фото со страницы Татьяны Иванютиной Одна из погибших в Кабуле украинок

Фото со страницы Татьяны Иванютиной Одна из погибших в Кабуле украинок

Фото из открытых источников Погибший в Кабуле украинец

В комментариях к этому посту выложили снимок еще одного погибшего украинца — Романа Власова.

Также жена одного из сотрудников авиакомпании Алена Куринная показала переписку со своим мужем сразу после перестрелки. "Сегодня всю ночь нас держали террористы в отеле, сейчас мы на базе НАТО", — написал он.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".