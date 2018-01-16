Жилой дом рухнул в бельгийском Антверпене после мощного взрыва

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Спасателям удалось спасти четырех человек из-под обломков жилого дома, рухнувшего после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на информацию полиции.

По данным телерадиокомпании, спасатели также установили контакт с тремя пострадавшими, которые находятся под завалом. Еще трое человек числятся пропавшими.

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Сообщается, что жертвами взрыва могли стать от 10 до 20 человек.

Взрыв произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения. Полиция сообщила, что взрыв не был актом терроризма.

@LislotS Обрушение жилого дома в Бельгии

По данным властей, на месте работает поисковая бригада с собаками-ищейками. Движение на отрезке улицы, где расположены поврежденные дома, перекрыто.