Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк: кадры очевидцев

Первый снежный шторм 2018 года обрушился на Нью-Йорк в ночь на четверг по местному времени.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

В связи с этим школы Нью-Йорка не работали 4 января из-за снегопада. Такое решение принял мэр города Билл Де Блазио.

В преддверии снежной бури коммунальные службы города перешли на 12-часовые смены. На улицы вышли почти 700 машин с противогололедным реагентом и 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

С конца декабря на северо-востоке США установилась экстремально холодная температура — ниже 8-10 градусов по Цельсию, что при местном морском климате переносится достаточно тяжело. Власти Нью-Йорка уже советовали жителям максимально оставаться в помещении. В ближайшие несколько дней, по прогнозам, температура продолжит падать до —20.