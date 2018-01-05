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    Фотоленты

    Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк: кадры очевидцев

    (обновлено: )217
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov

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    Первый снежный шторм 2018 года обрушился на Нью-Йорк в ночь на четверг по местному времени.

    Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры. 

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    DonQuijoteTV/Youtube
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    В связи с этим школы Нью-Йорка не работали 4 января из-за снегопада. Такое решение принял мэр города Билл Де Блазио.

    В преддверии снежной бури коммунальные службы города перешли на 12-часовые смены. На улицы вышли почти 700 машин с противогололедным реагентом и 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

    С конца декабря на северо-востоке США установилась экстремально холодная температура — ниже 8-10 градусов по Цельсию, что при местном морском климате переносится достаточно тяжело. Власти Нью-Йорка уже советовали жителям максимально оставаться в помещении. В ближайшие несколько дней, по прогнозам, температура продолжит падать до —20.

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