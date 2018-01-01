В Турине взорвалась бомба, заложенная в мусорном баке

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в новогоднюю ночь в итальянском Турине, в ходе обысков сотрудники полиции обнаружили еще 12 самодельных бомб и патроны, сообщает газета Stampa.

По информации издания, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке. В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.

Как пишет газета, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.

В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

Напомним, что 31 декабря в Киеве на Крещатике в мусорном баке произошел взрыв с последующим возгоранием.