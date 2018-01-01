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    В Турине взорвалась бомба, заложенная в мусорном баке

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    Уже установлено, что бомба была спрятана в мусорном баке. Ранения получили четыре человека, взрывная волна повредила припаркованные авто и стекла близлежащих жилых построек.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в новогоднюю ночь в итальянском Турине, в ходе обысков сотрудники полиции обнаружили еще 12 самодельных бомб и патроны, сообщает газета Stampa.

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    По информации издания, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке. В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

    Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.

    Как пишет газета, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.

    В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

    Напомним, что 31 декабря в Киеве на Крещатике в мусорном баке произошел взрыв с последующим возгоранием.

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