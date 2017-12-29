В ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв, десятки раненых

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Более 30 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в ночном диско-клубе колумбийского города Каукасия в департаменте Антиокия, сообщил мэр города Оскар Анибаль Суарес.

В эфире радио Caracol мэр сказал, что после происшествия были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.

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Среди раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены при ударе молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука.