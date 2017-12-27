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    Происшествия

    Мужчина с муляжом взрывчатки грабил ломбарды в Запорожской области

    (обновлено: )501
    Злоумышленник в помещении ломбардов в Бердянске и Мелитополе под угрозой применения предмета, похожего на взрывное устройство, завладел деньгами. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого.
    На месте ЧП в Запорожской области
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители Запорожской области задержали 30-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Бердянска и Мелитополя. 

    "Установлено, что 16 октября около 17:00 злоумышленник зашел в ломбард по улице Труда в городе Бердянск и передал сотруднице коробку, якобы с ноутбуком для залога. Открыв ее, женщина увидела предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожая его применением, фигурант завладел 23000 гривен и скрылся с места происшествия. Тогда сотрудники взрывотехнической службы провели проверку и установили, что в коробке взрывчатого вещества нет", — сообщает подробности полиция.

    npu.gov.ua
    Муляж гранаты

    Аналогичную схему злоумышленник провернул и в Мелитополе. 

    На месте происшествия работали сотрудники всех экстренных служб. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов обнаружено не было.

    После преступления в Мелитополе злоумышленник скрывался по месту жительства в Бердянском районе, где и был задержан полицией.

    Продолжаются расследования уголовных производств, открытых по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Всего с начала года запорожскими полицейскими 147 лицам сообщено о подозрении в совершении разбойных нападений.

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