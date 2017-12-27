Мужчина с муляжом взрывчатки грабил ломбарды в Запорожской области

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители Запорожской области задержали 30-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Бердянска и Мелитополя.

"Установлено, что 16 октября около 17:00 злоумышленник зашел в ломбард по улице Труда в городе Бердянск и передал сотруднице коробку, якобы с ноутбуком для залога. Открыв ее, женщина увидела предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожая его применением, фигурант завладел 23000 гривен и скрылся с места происшествия. Тогда сотрудники взрывотехнической службы провели проверку и установили, что в коробке взрывчатого вещества нет", — сообщает подробности полиция.

npu.gov.ua Муляж гранаты

Аналогичную схему злоумышленник провернул и в Мелитополе.

На месте происшествия работали сотрудники всех экстренных служб. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов обнаружено не было.

После преступления в Мелитополе злоумышленник скрывался по месту жительства в Бердянском районе, где и был задержан полицией.

Продолжаются расследования уголовных производств, открытых по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всего с начала года запорожскими полицейскими 147 лицам сообщено о подозрении в совершении разбойных нападений.