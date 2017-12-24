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    Суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

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    Суд частично отменил указ президента США, запрещающий въезд в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением. Судья удовлетворил требования истцов.
    Дональд Трамп
    TIMOTHY A. CLARY / AFP

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский суд в субботу частично отменил указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением.

    "На основании проведенного анализа суд удовлетворил требования истцов", — говорится в постановлении судьи Джеймс Робарта из Сиэтла, размещенном в судебной базе данных.

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    Там подчеркивается, что "исключение составляют беженцы, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США".

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    Истцами в данном процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей. Они требовали от суда признать незаконным октябрьский указ Трампа, запрещающий въезд в США беженцам из ряда стран, в которых, по мнению Белого дома, имеются проблемы с безопасностью.

    Первая из этих организаций представляла интересы проживающего в штате Вашингтон выходца из Сомали, пытающегося перевезти в США семью. Вторая выступила на стороне двух иракцев, прежде работавших переводчиками в армии США, а также женщины-трансгендера из Египта.

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