Трамп рассказал, чем будет заниматься во время каникул

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина.

Президент США Дональд Трамп пообещал "очень серьезно работать" во время рождественских каникул.

По его словам, он намерен пристально следить за ситуацией с КНДР и террористической группировкой "Исламское государство".

Перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов. Общаясь после этого с журналистами, он пообещал "очень серьезно работать во время каникул".

"У нас очень много серьезных вопросов, которые будем обсуждать, включая КНДР и ИГ", — сказал Трамп.

Он также обратил внимание на "огромный прогресс", которого, по его мнению, удалось добиться в последнее время в Афганистане.

Ранее анонсируя налоговую реформу в США, которая призвана привести к снижению налогов и росту доходов, Дональд Трамп заявил, что США "стоят на пороге нового экономического чуда".