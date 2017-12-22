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    Трамп рассказал, чем будет заниматься во время каникул

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    Перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов. Общаясь после этого с журналистами, он пообещал "очень серьезно работать во время каникул".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. 

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    Президент США Дональд Трамп пообещал "очень серьезно работать" во время рождественских каникул.

    По его словам, он намерен пристально следить за ситуацией с КНДР и террористической группировкой "Исламское государство".

    Перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов. Общаясь после этого с журналистами, он пообещал "очень серьезно работать во время каникул".

    "У нас очень много серьезных вопросов, которые будем обсуждать, включая КНДР и ИГ", — сказал Трамп.

    Он также обратил внимание на "огромный прогресс", которого, по его мнению, удалось добиться в последнее время в Афганистане.

    Ранее анонсируя налоговую реформу в США, которая призвана привести к снижению налогов и росту доходов, Дональд Трамп заявил, что США "стоят на пороге нового экономического чуда".

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