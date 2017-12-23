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    Трамп готов одобрить поставки ПТРК в Украину - американские СМИ

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (94)

    (обновлено: )34212
    Речь может идти о возможных поставках Киеву систем ПТРК Javelin, что, как отмечают американские СМИ, вероятнее всего вызовет резко негативную реакцию России.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в госдепартаменте.

    По данным неназванных источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов. Сроки возможного решения президента не называются.

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    facebook.com/petroporoshenko
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    После формального одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

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    Телеканал отмечает, что речь может идти о возможных поставках Киеву систем ПТРК Javelin, что, как отмечает издание, вероятнее всего вызовет резко негативную реакцию России и "может угрожать подрывом призывов президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой".

    Как сообщает ABC News, в ответ на просьбу прокомментировать данные источников представитель совета по национальной безопасности администрации Трампа Марк Раймонди заявил, что "в настоящее время нечего объявить".

    США на днях одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине. При этом представитель госдепартамента пояснил, что правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву.

    Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

    Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

    РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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