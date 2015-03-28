Саудовская Аравия эвакуирует дипломатов из города Аден в Йемене

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВМС Саудовской Аравии в субботу провели эвакуацию своих и иностранных дипломатов из города Аден на юге Йемена, сообщают в субботу арабские СМИ.

"ВМС Саудовской Аравии провели операцию "Торнадо" по эвакуации нескольких десятков дипломатов, включая саудовских, из Адена", — говорится в сообщении местного телевидения.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", в общей сложности были эвакуированы 86 сотрудников дипломатических ведомств различных стран, в том числе арабских и западных. Уточняется, что состояние всех без исключения дипломатов "хорошее", в ходе проведения оперативных мероприятий осложнений не возникло.

Ранее ряд стран объявили о приостановке работы своих представительств в йеменской столице, которая в настоящее время полностью контролируется шиитскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (иначе — хуситами). В связи с этим, такие государства, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт перевели своих дипломатов на юг страны — в Аден, куда бежал нынешний президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. В свою очередь, как заявил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства России в арабской республике Тимофей Боков, вопрос об эвакуации российских граждан и сотрудников дипмиссии РФ из Йемена, где сейчас проводится военная операция, в настоящее время не рассматривается.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

Военная операция началась спустя несколько дней после шокировавших всю страну 4 терактов в двух мечетях Саны, в результате которых погибли более 150 человек, более 350 получили ранения.