Британия поддержит усилия Саудовской Аравии в борьбе с хуситами в Йемене

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания сделает все для того, чтобы поддержать усилия Саудовской Аравии по борьбе с повстанцами-хуситами в Йемене, заверил британский премьер Дэвид Кэмерон короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания политически поддерживает действия Саудовской Аравии в Йемене, и отметил, что это совершенно правильно — сделать все возможное для прекращения агрессии со стороны хуситов, для поддержки президента (Йемена) Абда Раббо Мансура Хади и его легитимного правительства", — сообщила канцелярия премьер-министра по итогам телефонных переговоров лидеров.

Кэмерон и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд высказали опасения, что действия хуситов могут привести к эскалации терроризма и укреплению его в Йемене, что представляет собой угрозу для безопасности обоих государств. "Премьер подчеркнул, что Великобритания сделает все, что может, для поддержки усилий Саудовской Аравии, направленных на то, чтобы этого (эскалации терроризма) не произошло, и предложил дополнительную поддержку со стороны Британии. Король Салман приветствовал это заявление", — отмечается в заявлении канцелярии.

Кэмерон также призвал короля оказывать невоенное давление на хуситов и Иран, "чтобы оттащить их от края пропасти и задействовать в политическом процессе".

"Наконец, премьер-министр заверил Его Величество, что сейчас, когда ведутся переговоры по иранской ядерной программе, Великобритания никогда не согласится на договоренность, которая не предотвратит получение Ираном ядерного оружия", — подчеркивается в тексте.