Дубинский: Порошенко уже не торт

РИА Новости Украина

Рейтинг действующего президента Петра Порошенко продолжает снижаться. По данным социологии Киевского международного института социологии, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы в Украине прошли в апреле, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 16,1% избирателей.

По данным исследования, на втором месте в президентском рейтинге находится лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за него проголосовали бы 12,7% украинцев. На третьем месте в рейтинге глава Радикальной партии Олег Ляшко (12,2%), на четвертом — действующий президент Порошенко (12,2%).

Кроме того, по данным исследования, в случае выдвижения своей кандидатуры шоумен Владимир Зеленский набрал бы 10,8% голосов в первом туре, а певец Вячеслав Вакарчук – 9,6% голосов. Замыкают рейтинг сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (8,8%) и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (8,6%).

В случае прохождения во второй тур Тимошенко и Порошенко победила бы глава "Батькивщины", набрав 22,9% против 11,8% голосов за действующего президента. Во втором туре Ляшко также обошел бы Порошенко, набрав 17% против 12,9%. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Бойко тоже выиграл бы с 19,2% голосов у Порошенко (14,7%), если бы прошел во второй тур.

По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, провальная социология Порошенко заставляет президента искать пути, как остаться при власти на второй срок. При этом, как уточнил эксперт, в штабе Порошенко заговорили о досрочных президентских выборах, которые могут быть объявлены уже в начале лета.

Читайте также: Соцсети: так у кого из кандидатов Порошенко будет "техническим"?

"По моим данным, в штабе Порошенко убедили его, что призрачные шансы сохранить власть у него остаются только при досрочных президентских выборах. О чем может быть объявлено в День Конституции, 28 июня — во время обращения к "моему народу", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Дубинский предположил, что Порошенко, возможно, выберет преемника, который бы гарантировал ему неприкосновенность.

Александр Дубинский/Facebook, 9 мая 2018

"У меня пока нет подробностей, каким образом это поможет Порошенко сохранить власть — вероятнее всего, с помощью "выбора" преемника, который гарантирует неприкосновенность. Конечно, Пётру Алексеевичу не стоило бы портить День Конституции такими заявлениями. Для этого намного лучше бы подошёл день кондитера. Но Порошенко уже не торт", — подытожил эксперт.