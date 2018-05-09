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    Не только военными средствами. Порошенко о том, как победить в Донбассе

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (538)

    (обновлено: )427015
    Президент Петр Порошенко, говоря о ситуации в Донбассе, отметил, что "для нас в равной мере неприемлема как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв".
    Петр Порошенко во время выступления на акции Первая минута мира
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Украина победит в конфликте в Донбассе не только военными средствами, но и политико-дипломатическими, заявил президент Петр Порошенко. 

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    УНИАН
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    "Мы обязательно победим, другой ценой, другим способом, другими средствами, не только военными, не только оборонными, но и политико-дипломатическими", — заявил глава государства в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения.

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    При этом он заявил, что победа любой ценой недопустима. "Ни одна война, к сожалению, не может обойтись без жертв и падения уровня жизни. Но для нас в равной мере неприемлема как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв",- добавил он.

    В Украине 8 мая отметила в четвертый раз как День памяти и примирения. Дату учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

    В понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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