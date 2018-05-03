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    Корнейчук: "Джавелины" прибыли, но терзают смутные сомнения…

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (187)

    (обновлено: )1376142
    Представитель Госдепа США подтвердил доставку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) в Украину, президент Петр Порошенко также заявил, что комплексы уже получены армией. Почему же не было шумной встречи, задается вопросом Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Сообщения о будто бы уже состоявшейся поставке в украинскую армию американских ракетных комплексов вызывают некоторые сомнения, поскольку официальный Киев не устраивал по этому случаю никаких торжеств, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    Представитель Госдепа США в ответ на запрос "Радио Свобода" подтвердил доставку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" в Украину. 

    Бен Ходжес
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Ходжес: как это - Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

    Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети также заявил, что "долгожданное оружие прибыло в украинскую армию".

    "О "джавелинах". Помните, как со слезами на глазах и при всех СМИ встречали первый балкер с углем из Пенсильвании?

    А тут нам наконец-то якобы дали долгожданные "джавелины". Вы представляете, какое бы шоу устроила власть из прибытия первых "джавелинов"?" — написал Корнейчук на своей странице в Facebook. 

    Однако, по его словам, этот факт почему-то скрывается.

    "Какой-то источник с Госдепе говорит, что "джавелины" отправлены. И Порошенко быстренько кивает: мол, не могу говорить детали, но "джавелины" есть. 

    Вот терзают меня смутные сомнения…", — констатировал Корнейчук. 

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    Аналитик также отметил, что в связи с сообщениями о поставках "Джавелинов" ему "вспомнилось шоу Трампа-Путина в Сирии с мифическим уничтожением мощностей Асада по производству химоружия".

    "Это из той же серии...", — предположил Корнейчук.

    Facebook Дмитрий Корнейчука
    Комментарий Дмитрий Корнейчука о "Джавелинах"

    Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США.

    Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины уже 2 мая начнут практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые США передали Украине. 

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