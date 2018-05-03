Корнейчук: "Джавелины" прибыли, но терзают смутные сомнения…

РИА Новости Украина

Сообщения о будто бы уже состоявшейся поставке в украинскую армию американских ракетных комплексов вызывают некоторые сомнения, поскольку официальный Киев не устраивал по этому случаю никаких торжеств, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Представитель Госдепа США в ответ на запрос "Радио Свобода" подтвердил доставку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети также заявил, что "долгожданное оружие прибыло в украинскую армию".

"О "джавелинах". Помните, как со слезами на глазах и при всех СМИ встречали первый балкер с углем из Пенсильвании?

А тут нам наконец-то якобы дали долгожданные "джавелины". Вы представляете, какое бы шоу устроила власть из прибытия первых "джавелинов"?" — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, этот факт почему-то скрывается.

"Какой-то источник с Госдепе говорит, что "джавелины" отправлены. И Порошенко быстренько кивает: мол, не могу говорить детали, но "джавелины" есть.

Вот терзают меня смутные сомнения…", — констатировал Корнейчук.

Читайте также: США "сливают" Порошенко. Кто новый фаворит Белого дома?

Аналитик также отметил, что в связи с сообщениями о поставках "Джавелинов" ему "вспомнилось шоу Трампа-Путина в Сирии с мифическим уничтожением мощностей Асада по производству химоружия".

"Это из той же серии...", — предположил Корнейчук.

Facebook Дмитрий Корнейчука Комментарий Дмитрий Корнейчука о "Джавелинах"

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины уже 2 мая начнут практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые США передали Украине.