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    Корнейчук: украинцы хотят конца войны - это хороший сигнал

    (обновлено: )53370
    Украинцы хотят окончания войны в Донбассе: это показывающий, что общество готово к вводу миротворцев и выполнению "Минска", считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    На месте гибели украинских силовиков. Архивное фото
    Сергей Братчук/Facebook

    РИА Новости Украина

    Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Шансы Порошенко на выборах остаются высокими — Мысив

    Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка.

    В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышение качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отдельно отмечает наибольшее ожидание украинцев — прекращение войны в Донбассе.

    "Это очень хороший сигнал. Означающий: общество готово к вводу миротворцев на Донбасс и выполнению Минских соглашений", — уверен эксперт.

    Следовательно, продолжил Корнейчук, Порошенко не боится, что его "снесут раньше времени "патриоты", если будет воплощать в жизнь план Трампа-Путина по Донбассе в рамках "Большой сделки".

    "Поэтому Порошенко выполнит свои обязательста…", — прогнозирует аналитик.

    Скриншот

    В опросе "Рейтинга" приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.

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    Очередные президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9%.

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