Корнейчук: украинцы хотят конца войны - это хороший сигнал

РИА Новости Украина

Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".

Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка.

В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышение качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отдельно отмечает наибольшее ожидание украинцев — прекращение войны в Донбассе.

"Это очень хороший сигнал. Означающий: общество готово к вводу миротворцев на Донбасс и выполнению Минских соглашений", — уверен эксперт.

Следовательно, продолжил Корнейчук, Порошенко не боится, что его "снесут раньше времени "патриоты", если будет воплощать в жизнь план Трампа-Путина по Донбассе в рамках "Большой сделки".

"Поэтому Порошенко выполнит свои обязательста…", — прогнозирует аналитик.

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В опросе "Рейтинга" приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.

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Очередные президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9%.