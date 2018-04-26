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    Общество

    В Днепре горсовет начал войну с застекленными балконами

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    В горсовете будет созываться специальная комиссия, которая будет решать, какую компенсацию выдавать в каждом отдельном случае. На ее заседания планируют приглашать и владельцев балконов и лоджий.
    Чудовищная пристройка к балкону. Архивное фото
    Facebook Maxim Ivaschenko

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Днепре горсовет принял решение о демонтаже застекленных балконов на фасадах исторических зданий, сообщает пресс-служба горсовета.

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    При этом также утвержден порядок компенсации расходов. Таким образом, депутаты горсовета планируют оплатить затраты жителям, на чьих балконах будет демонтировано остекление.

    Компенсации из городского бюджета планируют выделить, чтобы поощрять людей добровольно демонтировать пластик и стекло.

    Теперь в горсовете будет созываться специальная комиссия, которая будет решать, какую компенсацию выдавать в каждом отдельном случае. На ее заседания планируют приглашать и владельцев балконов и лоджий.

    Ранее сообщалось, что два балкона обрушились в доме на Екатерининской улице в Одессе.

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