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    Киев

    В Киеве жильцы дома выстроили очередной царь-балкон

    (обновлено: )131364
    Благодаря такому балкону-пристройке жители первого и второго этажей смогли увеличить жилую площадь собственных квартир. Балкон был замечен в доме по улице Вифлеемской.
    Царь-балкон в Киеве
    Игорь Соловей в facebook

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. На левом берегу Киева был замечен необычный балкон, с помощью которого жители сразу двух квартир значительно увеличили свою жилплощадь. Фотографиями необычного балкона поделился в Facebook Игорь Соловей.

    Игорь Соловей в facebook
    Царь-балкон в Киеве

    Балкон был замечен в доме по улице Вифлеемской. Благодаря такому балкону-пристройке жители первого и второго этажей смогли увеличить жилую площадь собственных квартир.

    "Увеличили жилплощадь в два раза", — добавил Игорь Соловей в качестве подписи к фотографиям.

    Ранее киевляне в соцсетях разместили фото пристроек в несколько этажей на фасаде одной из столичных многоэтажек.

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