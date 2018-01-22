В Киеве жильцы дома выстроили очередной царь-балкон

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. На левом берегу Киева был замечен необычный балкон, с помощью которого жители сразу двух квартир значительно увеличили свою жилплощадь. Фотографиями необычного балкона поделился в Facebook Игорь Соловей.

Игорь Соловей в facebook Царь-балкон в Киеве

Балкон был замечен в доме по улице Вифлеемской. Благодаря такому балкону-пристройке жители первого и второго этажей смогли увеличить жилую площадь собственных квартир.

"Увеличили жилплощадь в два раза", — добавил Игорь Соловей в качестве подписи к фотографиям.

Ранее киевляне в соцсетях разместили фото пристроек в несколько этажей на фасаде одной из столичных многоэтажек.