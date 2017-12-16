На вечеринке в Австралии обрушился балкон с людьми: есть жертвы и пострадавшие

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Балкон обрушился во время вечеринки в Австралии, один человек погиб, 18 пострадали, пишет газета Herald Sun со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу вечером в пригороде Мельбурна. В одном из частных домов проходила вечеринка в преддверии Рождества. На деревянном балконе делали барбекю, в момент происшествия на нем находилось около 30 человек.

​Как отметили в полиции, пострадавшие госпитализированы. Одна из пострадавших, которой было около 30 лет, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Несколько дней назад во Львове на девушку обвалился балкон. Пострадавшая с травмами головы доставлена в больницу.