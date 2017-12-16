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    На вечеринке в Австралии обрушился балкон с людьми: есть жертвы и пострадавшие

    (обновлено: )205
    В одном из частных домов проходила вечеринка в преддверии Рождества. На деревянном балконе делали барбекю, в момент происшествия на нем находилось около 30 человек.
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    На вечеринке в Австралии обрушился балкон с людьми:
    heraldsun.com.au

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Балкон обрушился во время вечеринки в Австралии, один человек погиб, 18 пострадали, пишет газета Herald Sun со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в субботу вечером в пригороде Мельбурна. В одном из частных домов проходила вечеринка в преддверии Рождества. На деревянном балконе делали барбекю, в момент происшествия на нем находилось около 30 человек.

    ​Как отметили в полиции, пострадавшие госпитализированы. Одна из пострадавших, которой было около 30 лет, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

    Несколько дней назад во Львове на девушку обвалился балкон. Пострадавшая с травмами головы доставлена в больницу.

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