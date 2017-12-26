В Кривом Роге пьяный депутат стрелял с балкона

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Кривом Роге патрульные полицейские получили сигнал, что в микрорайоне "Горняцкий" неизвестный ведет огонь с балкона.

Когда они прибыли на вызов, то обнаружили нетрезвого мужчину, который стрелял с балкона из травматического оружия, сообщается на странице в Facebook патрульной полиции Кривого Рога.

Экипаж с разрешения владельцев прошел в квартиру и обнаружил муляж гранаты Ф-1 и два предмета холодного оружия.

По словам 37-летнего владельца жилья, он, после употребления алкоголя, вместе со своими несовершеннолетними детьми вышел на балкон и сделал два выстрела вверх из пистолета.

В квартире следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции, обнаружила травматический пистолет Шмайсер 9мм и несколько патронов к нему.

Позднее оказалось, что пьяным стрелком оказал депутат Саксаганского райосвета депутатской группы "За рідне місто!" Владимир Хотькин. Об этом сообщил его коллега, депутат Терновского райсовета Андрей Кондратьев.

Ранее депутат сельского совета Згуровского района Киевской области устроил стрельбу по людям, которые хотели проехать через его поле.