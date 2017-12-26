В РФ ураганный ветер снес с балкона 4-го этажа вышедшую покурить бабушку

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В городе Шахтерске на Сахалине во вторник из-за ураганного ветра пенсионерка выпала с балкона четвертого этажа, информацию РИА Новости подтвердили в центральной районной больнице Углегорска.

"Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", — сообщил источник в лечебном учреждении.

Местные СМИ сообщили, что женщина около 70 лет вышла на балкон покурить, порыв ветра сбросил ее с балкона. Пенсионерке повезло: она упала в мягкий сугроб. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому пострадавшей, бабушку пришлось доставить в местную больницу в ковше погрузчика.

На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон, вечером во вторник он сместился с юга острова на север, скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Паромная переправа закрыта, аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде. Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Углегорске от ветра пострадали крыши 13 многоквартирных домов. Местные СМИ сообщили о том, что в Ногликах полностью оторвало крышу детского сада. Сразу в нескольких районах ветром повалило новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганом "Герварт" в Германии, Польше и Чехии.