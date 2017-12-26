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    Россия

    В РФ ураганный ветер снес с балкона 4-го этажа вышедшую покурить бабушку

    (обновлено: )16710
    Местные СМИ сообщили, что женщина около 70 лет вышла на балкон покурить, порыв ветра сбросил ее с балкона. Пенсионерке повезло: она упала в мягкий сугроб.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В городе Шахтерске на Сахалине во вторник из-за ураганного ветра пенсионерка выпала с балкона четвертого этажа, информацию РИА Новости подтвердили в центральной районной больнице Углегорска.

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    "Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", — сообщил источник в лечебном учреждении.

    Местные СМИ сообщили, что женщина около 70 лет вышла на балкон покурить, порыв ветра сбросил ее с балкона. Пенсионерке повезло: она упала в мягкий сугроб. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому пострадавшей, бабушку пришлось доставить в местную больницу в ковше погрузчика.

    На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон, вечером во вторник он сместился с юга острова на север, скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Паромная переправа закрыта, аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде. Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Углегорске от ветра пострадали крыши 13 многоквартирных домов. Местные СМИ сообщили о том, что в Ногликах полностью оторвало крышу детского сада. Сразу в нескольких районах ветром повалило новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.

    Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганом "Герварт" в Германии, Польше и Чехии.

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