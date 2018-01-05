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    Россия

    ЧП в отеле. Отец и дочь из России упали с балкона в Таиланде

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    По данным правоохранительных органов, 42-летний Максим Кретов и его 16-летняя дочь Валерия сидели на краю балкона на втором этаже и не удержали равновесие. Она получила травму головы, а он сломал ногу.
    Город Паттайя, Тайланд. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Двое российских туристов — отец и дочь — госпитализированы с травмами в Таиланде, они упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе, пишет издание Nation.

    Инцидент произошел в среду. По данным полиции, 42-летний Максим Кретов и его 16-летняя дочь Валерия сидели на краю балкона на втором этаже и не удержали равновесие.

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    Девушка получила травму головы, мужчина сломал левую ногу.

    Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь.

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