ЧП в отеле. Отец и дочь из России упали с балкона в Таиланде

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Двое российских туристов — отец и дочь — госпитализированы с травмами в Таиланде, они упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе, пишет издание Nation.

Инцидент произошел в среду. По данным полиции, 42-летний Максим Кретов и его 16-летняя дочь Валерия сидели на краю балкона на втором этаже и не удержали равновесие.

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Девушка получила травму головы, мужчина сломал левую ногу.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь.