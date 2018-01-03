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    Российская туристка умерла после падения на катке в Бельгии

    (обновлено: )19401
    Инцидент произошел около 01.00 на катке на рождественской ярмарке, при этом каток ночью был закрыт для посещения. Во время катания на льду женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание.
    Фигурное катание.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь, сообщает издание Nieuwsblad.

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    Согласно изданию, инцидент произошел около 01.00 на катке на рождественской ярмарке, при этом каток ночью был закрыт для посещения. Во время катания на льду женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание, однако позднее после обследования врачей отказалась от госпитализации.

    На следующее утро женщину доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она скончалась, сообщает издание.

    Полиция города заявила, что открыла расследование в связи с инцидентом.

    Как уточняется, россиянка приехала в город вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники.

    Ранее сообщалось, что жительница российского Сургута впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Аланья.

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