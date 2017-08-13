Россиянка впала в кому, находясь на отдыхе в Турции

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Аланья, в настоящее время решается вопрос о транспортировке россиянки на родину, сообщила РИА Новости сестра туристки Надежда Гуменюк.

По словам родственницы, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у женщины случился инфаркт. В настоящее время она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию, решается вопрос о транспортировке на родину. Случай, как заявляет собеседница агентства, уже признали страховым.

"Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации. Борт они не могут найти. Веду переговоры с представителем консульства", — рассказала агентству сестра пострадавшей.

Она также отметила, что в управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль, в понедельник в ведомстве будут изучать ситуацию для принятия решения.

"Разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. Как нам сказали в санавиации, бригада реаниматологов готова вылететь, загвоздка только в борте", — добавила Надежда Гуменюк.

Женщина также уточнила, что ее отпуск в Турции завершается в середине следующей недели.

"Отпуск, если его можно так назвать, заканчивается с 15-16 августа, я здесь нахожусь с ребенком. Как я могу ее здесь оставить одну? Тем более документы все у меня, согласие на вывоз тоже должна писать только я. Если до этого времени не решится, а я думаю, именно так и будет, я прилечу в Россию, оставлю ребенка и полечу назад", — заявила российская туристка.

Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

Ранее сообщалось, что семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.