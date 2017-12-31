Супербабушка из Одессы, которая в 58 лет победила в конкурсе красоты

Редакции РИА Новости Украина удалось узнать подробности победы в конкурсе красоты для бабушек Mss Transcontinental 2017 одесситки Светланы Гасс.

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По словам дочери победительницы Марины Гасс, как-то вечером читая разные статьи, она увидела, что есть конкурс красоты для бабушек, который проходит в Болгарии. Дочка красавицы-бабушки решила разыскать организаторов и подать заявку от своей мамы. Из Болгарии прислали ответ, где писалась, что обязательно нужно фото участницы в купальнике.

Прошло 7 месяцев и пришел ответ, что она прошла все отборочные туры и приглашена для участия на конкурс Красоты Mss Grandma в Болгарию.

В Болгарии Светлана Гаас произвела фурор — никто не мог поверить,что ей 57 лет. Она завоевала на конкурсе титул Mrs Grandma Globe. В Болгарии ее заметили представители из США и пригласили участвовать в конкурсе Mrs Transcontinental. Так через 6 месяцев супер бабушка полетела покорять штаты. Гаас заняла 1 место и стала Mss Transcontinental 2017.

Супербабушку занесли в реестр Рекордов Украины и представители организации вручили официальный Сертификат.