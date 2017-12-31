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    Фотоленты

    Супербабушка из Одессы, которая в 58 лет победила в конкурсе красоты

    (обновлено: )129
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Сертификат Светланы Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    из открытых источников
    Сертификат Светланы Гасс
    Сертификат Светланы Гасс
    фото автора

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    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс

    Редакции РИА Новости Украина удалось узнать подробности победы в конкурсе красоты для бабушек Mss Transcontinental 2017 одесситки Светланы Гасс.

    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    Украинка отличилась на престижном конкурсе красоты в США

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    По словам дочери победительницы Марины Гасс, как-то вечером читая разные статьи, она увидела, что есть конкурс красоты для бабушек, который проходит в Болгарии. Дочка красавицы-бабушки решила разыскать организаторов и подать заявку от своей мамы. Из Болгарии прислали ответ, где писалась, что обязательно нужно фото участницы в купальнике. 

    Прошло 7 месяцев и пришел ответ, что она прошла все отборочные туры и приглашена для участия на конкурс Красоты Mss Grandma в Болгарию. 

    В Болгарии Светлана Гаас произвела фурор — никто не мог поверить,что ей 57 лет. Она завоевала на конкурсе титул Mrs Grandma Globe. В Болгарии ее заметили представители из США и пригласили участвовать в конкурсе Mrs Transcontinental. Так через 6 месяцев супер бабушка полетела покорять штаты. Гаас заняла 1 место и стала Mss Transcontinental 2017.

    Супербабушку занесли в реестр Рекордов Украины и представители организации вручили официальный Сертификат.

     

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