В Греции найдены тела туристов из Болгарии и Германии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Тела двоих туристов обнаружили на греческом острове Кефалония в Ионическом море, пишет Daily Mail.

Тела 23-летней Лилии Ботушевой из Болгарии и ее 30-летнего спутника-немца, имя которого не называется, были найдены в доме, который снимала пара.

Местные власти узнали о происшествии еще 31 декабря прошлого года, однако сообщили о нем спустя несколько дней.

Помимо окровавленных тел, полицейские нашли в доме "сатанинскую пентаграмму", а также ножи и свечи, предположительно, использовавшиеся для некоего ритуала.

По словам местных жителей, "сатанисты" поселились в арендованном доме 26 декабря и почти не выходили наружу. Родственники погибшей женщины разыскивали ее еще с июня, а в Грецию пара прибыла на автомобиле с поддельными номерами.

В ноябре прошлого года правоохранители задержали несколько иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства в Одесской области.