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    В Греции найдены тела туристов из Болгарии и Германии

    (обновлено: )103
    Помимо окровавленных тел мужчины и женщины, полицейские нашли в доме "сатанинскую пентаграмму", а также ножи и свечи, предположительно, использовавшиеся для некоего ритуала.
    Полиция Греции. Архивное фото
    greece.greekreporter.com

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Тела двоих туристов обнаружили на греческом острове Кефалония в Ионическом море, пишет Daily Mail.

    Тела 23-летней Лилии Ботушевой из Болгарии и ее 30-летнего спутника-немца, имя которого не называется, были найдены в доме, который снимала пара.

    Местные власти узнали о происшествии еще 31 декабря прошлого года, однако сообщили о нем спустя несколько дней.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
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    Помимо окровавленных тел, полицейские нашли в доме "сатанинскую пентаграмму", а также ножи и свечи, предположительно, использовавшиеся для некоего ритуала.

    По словам местных жителей, "сатанисты" поселились в арендованном доме 26 декабря и почти не выходили наружу. Родственники погибшей женщины разыскивали ее еще с июня, а в Грецию пара прибыла на автомобиле с поддельными номерами.

    В ноябре прошлого года правоохранители задержали несколько иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства в Одесской области.

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