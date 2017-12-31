Чешские туристы потерялись возле Говерлы

ГСЧС в Закарпатской области

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Спасатели нашли троих туристов из Чехии, которые потерялись в субботу вечером в районе расположенной в Карпатах самой высокой горы Украины Говерлы во время прохождения туристического маршрута, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Сообщение о том, что чешские туристы 1985, 1994 и 1998 годов рождения потерялись в районе Говерлы, поступило спасателям в субботу вечером. К поисково-спасательной операции были привлечены четыре человека личного состава и одна единица техники.

ГСЧС в Закарпатской области Спасатели нашли потерявшихся возле Говерлы чешских туристов

"Около 2:00 31 декабря спасатели добрались к месту пребывания туристов. Как оказалось, один получил травму ноги. Потерпевшему была предоставлена первая домедицинская помощь. Дальше туристов сопроводили в город Рахов", — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в местную больницу.

Ранее спасатели нашли россиянина, который несколько дней блуждал по Говерле.