В России мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки

Житель города Иванова (Московская область, Россия) совершил отважный и безрассудный поступок — он прыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома.

В Youtube опубликовано видео прыжка экстремала. Он свесил с балкона парашют на стропах и дождался порыва ветра, который отнес его в сторону от здания.

После прыжка парню удалось еще и перевернуться, после чего парашют раскрылся и он благополучно приземлился во дворе многоэтажки.

Напомним, летом 2017 года на аэродроме "Бородянка" под Киевом трое парашютистов-любителей поломали ноги после своего первого прыжка.

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