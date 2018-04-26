ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии гибридной войне, упомянув Украину

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по докладу о противодействии гибридной войне, сообщил глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от БПП Владимир Арьев.

"Опять успех в ПАСЕ — принята резолюция по докладу о противодействии гибридной войне.. Ассамблея сослалась на действия России против Украины и историю с ДАИШ (террористическая группировка "Исламское государство"- Ред.) и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействии этому новому явлению", — написал нардеп на своей странице в Facebook

Арьев заявил, что в ПАСЕ выразили обеспокоенность из-за самого явления гибридной войны.

"Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов. Существует очень важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации", — цитирует политик текст документа.

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По его словам, против резолюции проголосовал только один делегат из Германии, который ездил на неподконтрольные Украине территории Донбасса и встретился с главой незаконной ДНР Александром Захарченко.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ призывает Украину и РФ решить вопрос с компенсациями переселенцам.