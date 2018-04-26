наверх
27.04.201801:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии гибридной войне, упомянув Украину

    (обновлено: )8602
    Глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев сообщил, что резолюция принята по докладу о противодействии гибридной войне, в которой обращается внимание на "действия России против Украины и историю с ИГ".
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по докладу о противодействии гибридной войне, сообщил глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от БПП Владимир Арьев.

    ПАСЕ
    assembly.coe.int
    Резолюция ПАСЕ по Украине и РФ: очередная победа, которой не было

    "Опять успех в ПАСЕ — принята резолюция по докладу о противодействии гибридной войне.. Ассамблея сослалась на действия России против Украины и историю с ДАИШ (террористическая группировка "Исламское государство"- Ред.) и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействии этому новому явлению", — написал нардеп на своей странице в Facebook

    Арьев заявил, что в ПАСЕ выразили обеспокоенность из-за самого явления гибридной войны.

    "Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов. Существует очень важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации", — цитирует политик текст документа.

    Читайте также: Бортник по резолюции ПАСЕ: нет инструмента ее исполнения

    По его словам, против резолюции проголосовал только один делегат из Германии, который ездил на неподконтрольные Украине территории Донбасса и встретился с главой незаконной ДНР Александром Захарченко.

    Ранее сообщалось, что ПАСЕ призывает Украину и РФ решить вопрос с компенсациями переселенцам. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата