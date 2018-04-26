Бортник по резолюции ПАСЕ: нет инструмента ее исполнения

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, в которой признала оккупацию отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины Российской Федерацией. Таким образом ПАСЕ поддержала поправку украинской делегации в докладе "О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека". В принятой резолюции ПАСЕ изменила формулировку — с "неконтролируемых правительством территорий Донецкой и Луганской областей" на "территории, которые находятся под фактическим управлением Российской Федерации". Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев уже назвал это победой.

Насколько принятая резолюция является важной для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Депутат ВР, віцепрезидент ПАРЄ Георгій Логвинський сказав, що резолюція, яка була ухвалена з поправками від України, матиме юридичні наслідки в судах проти РФ. Наскільки це відповідає дійсності?

— Тут, на мою думку, є лише часткова правда. Дійсно, це не перша резолюція, яка ухвалена з такими формулюваннями, хоча формулювання могли бути і більш жорсткішими, адже попередньо обговорювались ще більш жорсткі правки, які визнавали ті території не просто окупованими, але ці жорсткі правки не пройшли, хоча потрібно разом з тим розуміти, що резолюції ПАРЄ це не є нормотворчий правоустанавлюючий документ. Що це означає? Що прямо з цієї резолюції не випливають якісь конкретні права і обов'язки для міжнародної організації чи для національних держав, тобто прямо ця резолюція виконана не може бути, інструменту такого немає. Але, дійсно, ця резолюція може використовуватись як додатковий аргумент в міжнародних судових позовах, які Україна подала стосовно РФ. Вона може використовуватись в публічній дискусії як серйозний риторичний документ, хоча все ж таки вона носить передусім рекомендаційний характер, декларативно-політичний характер.

Логвинський заявив, що резолюція має обов'язковий для виконання характер, адже всі країні підписували, домовлялись про те, що вони її виконуватимуть. Росія також домовлялась?

— Треба запитати у пана Логвинського, як вона буде виконуватись ця резолюція, і ще, коли будуть виконані резолюції Ради Європи стосовно українських законів про освіту і багатьох інших питань. Всі намагаються цими резолюціями трішки, якщо чесно, спекулювати, намагаються брати те, що подобається, і казати, що воно класне, його треба виконувати, а те, що не подобається, ігнорувати і казати: вибачте, вони мають рекомендаційний характер. Якщо говорити чесно, резолюції — це політичні декларації, політичні заяви парламенту Ради Європи, і вони мають все ж таки рекомендаційний характер, хоча мають певний авторитет.

На минулій сесії на порядку денному було повернення делегації РФ, оскільки потрібні гроші. Це не виглядає як подачка, мовляв, ми проголосуємо українську резолюцію, а росіяни повернуться ближче до літа?

— Складно сказати. Можливо. А можливо це навпаки намагання додатково ескалувати стосунки між ПАРЄ і російською делегацією. Сьогодні в цьому зв'язку дуже цікава заява одного з керівників Ради Європи про те, що все ж таки хоче, щоб РФ не була виключена з цього органу. Але, знову ж таки, наголошую, що це не перша резолюція з такою оцінкою, з такими формулюваннями і саме Рада Європи демонструє тут певну послідовність, системність, називаючи те, що відбувається в Криму і на Донбасі найбільш жорсткими формулюваннями, що вже призвело до того, що російська делегація не бере участь в роботі цього органу.

Ви сказали, що такі формулювання вже використовувались?

— Так, вони використовуються, але це постійні нагадування, тобто воно є постійними нагадуванням для Європи, для світу про те, що є проблема, воно є постійним елементом формування токсичного образу сучасної Росії і тому РФ не бере участь в цих структурах. Наскільки це корисно — для мене це дуже складне питання. З одного боку, я впевнений, що лише батогом не досягнеш тут нічого, потрібен, безумовно, пряник, потрібен діалог. З іншого боку, це посилює якісь позиції України в міжнародних судах.

Между тем, журналист "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" отметил, что на Донбассе — непривычно мирно. По его словам, свидетельством стабилизации ситуации является отсутствие раненых и погибших как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей.