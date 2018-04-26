Стало известно, что украинцы ждут от нового президента

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе, Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9%. При этом рейтинг действующего президента Украины упал до уровня 5,5 процента.

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Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка.

В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышения качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.

В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.