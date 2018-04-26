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    Политика

    Стало известно, что украинцы ждут от нового президента

    (обновлено: )20630
    По данным опроса, 67% ожидают от нового президента прекращения военных действий в Донбассе, 57% - усиления борьбы с коррупцией, 38% - возрождения промышленности, 22% - повышения качества медицины и 21% - повышения социальных стандартов.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе, Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Очередные президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9%. При этом рейтинг действующего президента Украины упал до уровня 5,5 процента.

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    Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка.

    В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышения качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.

    В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.

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