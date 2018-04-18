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    Дьяченко: от чьего имени "как-президент" обращается к Константинополю?

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (19)

    (обновлено: )393100
    От чьего имени президент Петр Порошенко обращается в Константинополь, если "Киевский патриархат" и УАПЦ не признаются мировым православием в качестве православных церквей, задается вопросом политолог Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Оказалось, что недавний визит президента Украины Петра Порошенко в Стамбул закончился ничем, патриарх Варфоломей ничего вообще ему не обещал, отметила политолог, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    Президент Петр Порошенко заявил во вторник, что он намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призвал Верховную Раду поддержать обращение.

    Дьяченко на своей странице в Facebook процитировала слова Порошенко: "Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству с просьбой о предоставлении томаса Украинской независимой, точнее поместной автокефальной церкви". 

    Политолог напомнила, что Киевский патриархат и УАПЦ не признаются мировым православием в качестве православных церквей и задала два вопроса: "От чьего имени "как-президент" тогда обращается к Константинополю? и второй вопрос — так все-таки автокефалию он просит для независимой или для поместной автокефальной церкви?".

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    "Знатный интеллектуал современности, глава фракции БПП Артур Герасимов вроде как поддержал своего как-президента: "Мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим своим голосованием обращение президента Украины к Вселенскому патриарху относительно создания в Украине единой поместной православной церкви". Давайте не будем спрашивать, видит ли он разницу между автокефалией и созданием, а спросим почему у них путаются показания — как-президент говорит об автокефалии неизвестно кого, а глава его как-фракции — о том что Вселенский патриарх им должен еще и что-то создать?", — отметила эксперт и напомнила, что 16 июня 2016 года "коалиция уже принимала "историческое", как они нам это продавали, голосование — обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томас относительно автокефалии Православной церкви в Украине". 

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    "Но то историческое голосование стало настолько же историческим как и вступление в ЕС и НАТО, поэтому срочно необходимо в четверг новое историческое голосование", — констатировует Дьяченко. "А отчет как-премьера, которого требует законодательство, отложили. И правда, чего парламентской коалиции совать свой нос в то, как работает ее коалиционное правительство и заставлять его отчитываться за закончившийся давным-давно 2017 год? Историческое голосование с подачи как-президента важнее ведь".

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, в Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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