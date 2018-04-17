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    Спиридонов: угроза Третьей мировой - отличная "обманка"

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (166)

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    Кто будет вспоминать о нищенской пенсии, ругать власть, которая довела до такого состояния, когда в любой момент может прилететь ядерная бомба, отмечает политэксперт Николай Спиридонов.
    Последствия ракетного удара по Сирии
    Фото SANA

    РИА Новости Украина

    Напряженную ситуацию в и вокруг Сирии на минувшей неделе называли шагом к Третьей мировой войне. Тема стала самой обсуждаемой в соцсетях и на телевидении: в Facebook обменивались рецептами, как собирать "тревожный чемоданчик" на случай войны, а на ТВ прогнозировали, как сирийский конфликт может "зацепить" Украину. 

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
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    Химатака в Сирии: мир на грани войны

    При этом угроза Третьей мировой войны – очень выгодная для власти информационная тема, призванная отвлекать народ от реальных социально-экономических проблем. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт Николай Спиридонов.

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    Он привел пример, как это может работать.

    "Живёт, допустим, в Украине голодный и оборванный старик. Получает пенсию, эквивалентную 50-60 долларам. Естественно, начинает ругать власть, которая довела его до такого жалкого существования. А тут угроза мировой войны, и тот же старик уже не вспоминает про свою нищенскую пенсию, а радуется, что хотя бы ядерная бомба не прилетела. В жизни появляется позитив…", – описал сценарий политолог.

    А в России, добавляет он, действует примерно та же схема, "там про угрозу мировой войны говорят даже больше, чем в Украине".

    Facebook Николая Спиридонова
    Комментарий Николая Спиридонова по Сирии

    Напомним, 14 апреля по инициативе РФ прошло заседание Совета безопасности ООН по ракетным ударам США, Франции и Британии по территории Сирии. РФ представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада. 

    Ракетному удару со стороны США и их союзников подвергся ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии, атака проведена в ответ на химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали. Значительная часть ракет была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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