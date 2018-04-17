Спиридонов: угроза Третьей мировой - отличная "обманка"

РИА Новости Украина

Напряженную ситуацию в и вокруг Сирии на минувшей неделе называли шагом к Третьей мировой войне. Тема стала самой обсуждаемой в соцсетях и на телевидении: в Facebook обменивались рецептами, как собирать "тревожный чемоданчик" на случай войны, а на ТВ прогнозировали, как сирийский конфликт может "зацепить" Украину.

При этом угроза Третьей мировой войны – очень выгодная для власти информационная тема, призванная отвлекать народ от реальных социально-экономических проблем. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт Николай Спиридонов.

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Он привел пример, как это может работать.

"Живёт, допустим, в Украине голодный и оборванный старик. Получает пенсию, эквивалентную 50-60 долларам. Естественно, начинает ругать власть, которая довела его до такого жалкого существования. А тут угроза мировой войны, и тот же старик уже не вспоминает про свою нищенскую пенсию, а радуется, что хотя бы ядерная бомба не прилетела. В жизни появляется позитив…", – описал сценарий политолог.

А в России, добавляет он, действует примерно та же схема, "там про угрозу мировой войны говорят даже больше, чем в Украине".

Facebook Николая Спиридонова Комментарий Николая Спиридонова по Сирии

Напомним, 14 апреля по инициативе РФ прошло заседание Совета безопасности ООН по ракетным ударам США, Франции и Британии по территории Сирии. РФ представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Ракетному удару со стороны США и их союзников подвергся ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии, атака проведена в ответ на химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали. Значительная часть ракет была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.