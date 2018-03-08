наверх
08.03.201812:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Волошин: никакому Вятровичу не справиться с 8-мартовской коррупцией

    (обновлено: )587115
    Эксперт-международник Олег Волошин считает, что празднование 8 Марта в Украине не имеет ничего общего с традициями и уж тем более с уважением к женщинам - это массовая легализованная в сознании общества коррупция.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Эксперт-международник Олег Волошин поделился на своей странице в Facebook своими соображениями по поводу того, во что превратилось празднование 8 Марта в Украине.

    Цветы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях

    "Когда смотрю на дикие пробки, второй день порождаемые предвосьмемартовским поздравительным ажиотажем, понимаю, что этот праздник не имеет ничего общего с традициями и уж тем более с уважением к женщинам. Это массовая легализованная в сознании общества коррупция. Много ли адвокатов могут себе позволить не "завезти" знакомым судьям и следователям-женщинам из прокуратуры? Много ли бизнесменов рискнут не закинуть хоть коробку Rafaello в налоговую? Я уже не говорю про учителей. Там "жадных родителей" многие педагоги буквально берут на карандаш. И то, что поздравлять в основном приезжают мамы учеников, никого не смущает. Такая солидарность женщин", — написал Олег Волошин.

    По его мнению, в стране, где столь много представительниц второй половины человечества остальные 364 дня в году остаются без достойной заботы и внимания со стороны мужчин, показной любезностью легко завоевать расположение дамы при должности. 

    Читайте также: Международный женский день. Справка

    "И никакой кампанейщиной или формальной отменой праздника этого не устранить. Для начала взяли бы под контроль подарки чиновницам, явно выходящие за разрешённые законом рамки. И чем больше хаоса в стране и необходимости "решать вопросы", а не действовать по закону, тем больше суета на улицах перед 8 Марта. И никакому Вятровичу с этим не справиться. Барышни из власти сегодня вряд ли тоже отказались от огромных букетов и подарочных корзин", — заключил Волошин. 

    Facebook Олега Волошина
    Комментарий Олега Волошина по поводу 8 Марта
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие