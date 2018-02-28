Волошин: Ницой наконец почувствовала себя в Киеве чужой

РИА Новости Украина

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой шокирована количеством русскоговорящих людей в Киеве. Об этом Ницой эмоционально написала на своей странице в Facebook.

Писательница посетила один из торговых центров Киева и была возмущена тем фактом, что вокруг нее все говорили исключительно на русском языке.

"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь – тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — тамбов. Откуда?", – написала Ницой.

Политолог-международник Олег Волошин признается, что он в восторге от реакции Ницой.

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"Наконец-то эта психопатка-провокатор поняла, что ничего у неё не выходит. Что люди учат государственный, но говорят на том, на каком удобно. Что рыночная экономика диктует свои правила, и в ход идёт более конкурентный язык. Ницой почувствовала себя в Киеве чужой. Может, наконец, свалит отсюда?)", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, в начале 2017 года Ницой хвасталась в Facebook тем, что бросила в кассира в магазине мелочь из-за обращения к ней на русском языке. Писательница пригрозила сети магазинов, что в случае если в следующий раз ее не будут обслуживать по-украински, она подаст в суд и отсудит минимум квартиру в Киеве и машину с коробкой-автоматом – за унижение. После этого Ницой писала, что якобы в районе, где она живет, все магазины перешли на украинский язык.

Ранее сообщалось, что во время политического ток-шоу, которое вышло на одном из украинских телеканалов, писательница сделала ряд заявлений, которые вызвали острую реакцию у ее оппонентов в студии.