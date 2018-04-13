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    Вера Брежнева упала на концерте

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    Во время московского концерта Вере Брежнева пришлось отшучиваться со сцены после досадного падения во время исполнения песни "Близкие люди". Вера могла запутаться в роскошной юбке.
    Видео kp.ru

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева упала во время концерта в Москве, видеозапись ее падения опубликовала "Комсомольская правда".

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    Артистка оконфузилась во время исполнения песни "Близкие люди". Вера спустилась в зрительный зал, оступилась и упала у подножья сцены. Оператр помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление.

    Позднее Брежнева со сцены прокомментировала свое падение: "Не всегда легок путь артиста".

    Издание сообщает, что причиной падения Брежневой могла стать роскошная длинная юбка с воланами, в которой запутались ноги певицы.

    Ранее украинский певец Дмитрий Монатик упал со сцены во время концерта в Минске. Конфузом перед белорусскими поклонниками поделился сам артист на своей странице в Instagram.

    Также певец Олег Винник выпустил вирусный ролик: исполнитель показал, как качает мышцы в спортзале.

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