Брежнева поделилась редким снимком с Меладзе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, разместила романтичный снимок с супругом Константином Меладзе.

Фото уже удалено из ее аккаунта в Instagram. Оно было размещено в Instagram Stories и пропало спустя 24 часа после публикации, однако поклонники звезды продолжают делиться им.

Вера Брежнева/Instagram Вера Брежнева с Константином Меладзе

Соответствующий снимок появился ко Дню объятий.

В начале января Вера Брежнева впервые поделилась совместными фотографиями со своим супругом Контантином Меладзе. Фото были сделаны во время съемок новогоднего концерта на российском "Первом канале", где братья Константин и Валерий Меладзе впервые спели со своими женами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.