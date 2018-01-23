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    Культура

    Брежнева поделилась редким снимком с Меладзе

    (обновлено: )70610
    Фото уже удалено из Instagram-аккаунта. Оно было размещено в Instagram Stories и пропало спустя сутки после публикации, однако поклонники звезды продолжают делиться им.
    Певица Вера Брежнева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, разместила романтичный снимок с супругом Константином Меладзе.

    Фото уже удалено из ее аккаунта в Instagram. Оно было размещено в Instagram Stories и пропало спустя 24 часа после публикации, однако поклонники звезды продолжают делиться им.

    Вера Брежнева/Instagram
    Вера Брежнева с Константином Меладзе

    Соответствующий снимок появился ко Дню объятий.

    В начале января Вера Брежнева впервые поделилась совместными фотографиями со своим супругом Контантином Меладзе. Фото были сделаны во время съемок новогоднего концерта на российском "Первом канале", где братья Константин и Валерий Меладзе впервые спели со своими женами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.

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