Вера Брежнева поразила фотографией в красном кожаном купальнике

Фото instagram.com/ververa

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская певица Вера Брежнева опубликовала свою фотографию в красном кожаном купальнике.

На фото Вера сидит на ковре из красных цветов.

"Тогда и я с тобой навек. Ты — судьба" — так подписано фото певицы в Instagram.

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До этого Вера публиковала свое фото в откровенном платье с вырезом.

В начале 2018 года Брежнева показала снимок с супругом — продюсером Константином Меладзе. Тогда певица позировала в платье "без плеч" и длинной белой шубе.

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